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В ГД оценили слова Нуланд о работе с ЕС и Германией над задержкой запуска СП-2

13 января 2022, 00:45  •  40 • Политика
США пытаются отложить запуск газопровода «Северный поток – 2», поскольку заинтересованы в поставках в Европу СПГ. Об этом в среду, 12 января, заявил «Думе ТВ» первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента РФ по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд.
«Безусловно, позиция Америки понятна, они заинтересованы в отсрочке, а лучше — откладывании запуска «Северного потока – 2», поскольку заинтересованы в продаже в Европу своего сжиженного природного газа, который намного дороже, чем трубопроводный газ из России», — сказал он.
При этом, по словам политика, странной выглядит позиция Европы, которая в условиях, когда «цены на газ бьют рекорды», оттягивает запуск газопровода, понимая, что именно СП-2 может существенно снизить стоимость голубого топлива.
Накануне Нуланд рассказала, что Штаты в данный момент работают с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток – 2».
Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.
При этом 11 января депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что газопровод будет введен в эксплуатацию в 2022 году.
По словам немецкого политика, партия «Зеленые» хочет приостановить проект по идеологическим причинам. Как отметил Котре, поскольку федеральное правительство «без необходимости сдалось ЕС», отмахнуться от стратегии Евросоюза по предотвращению запуска СП-2 становится труднее.
28 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер Олаф Шольц.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.
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