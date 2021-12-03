В ГД оценили слова главы МИД Норвегии о передвижении войск НАТО у границ РФ

Слова министра иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт о том, что новое правительство выступает за ограничение передвижения союзников страны по НАТО около границ России, являются разумными. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Алексей Чепа.

«Это разумно в интересах именно Норвегии и ее народа. Зачем создавать конфликтную ситуацию около себя? США находятся через Атлантический и Северный Ледовитый океаны от нашей страны, но при этом создают конфликтные ситуации около границ. Это мы видим в других странах, на других континентах — создаются конфликтные ситуации, а дальше так называемый управляемый хаос, что приводит к экономической и политической разрухе в тех странах», — отметил он.

По словам российского политика, власти Соединенных Штатов пытаются навязать НАТО свои условия для борьбы с Россией, которая лишь отстаивает свою независимость, свой суверенитет и идет своим путем.

О том, что норвежское правительство выступает против передвижений союзников по НАТО около российский границ, Витфельдт рассказала в интервью газете VG. По ее словам, несмотря на значимость для Осло военного присутствия альянса в ближайших от страны районах, власти Норвегии полагают: будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы они будут справляться сами, с помощью норвежских самолетов и кораблей. Для королевства это важно, подчеркнула глава МИД.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства заметила, что сейчас присутствие военных США в районе норвежско-российской границы не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Ранее, 2 декабря, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями» отметил, что для гарантии безопасности и мира в Европе необходимы доверительные отношения с Россией, поэтому НАТО не нужно менять парадигму с обороны на расширение.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

25 октября по итогам переговоров с бывшей тогда главой МИД РФ Норвегии Анникен Хюитфельдт министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что норвежцы — прагматичные люди. Россия хочет сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах, пояснил он. И всё что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, Норвегия будет делать, держа в уме важность отношений с Россией, подчеркнул российского внешнеполитического ведомства.