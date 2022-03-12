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В ГД оценили слова Борреля об ошибочности обещания Украине членства в НАТО

12 марта 2022, 20:25  •  292 • Политика
Обещание Украине стать членом НАТО остается приманкой, при помощи которой можно заставлять власти Киева принимать удобные Западу решения. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.
«Зрада» в переводе с украинского означает «предательство». Именно этим емким словом можно охарактеризовать политику Евросоюза по отношению к Украине, проводимую в последние восемь лет. Чтобы перечислить все обещания Евросоюза, которые были даны Украине, понадобится огромное количество бумаги, а «помощь», о которой трубили украинские СМИ, например предоставление кредитов или та же земельная реформа, содержала в себе большое количество подводных камней и негативных последствий для страны», — подчеркнул Белик.
Политик отметил, что украинскому руководству давно пора избавиться от иллюзий дружбы с Евросоюзом, поскольку ЕС относится к Киеву не только не как к равным, но даже не как к младшим партнерам.
Белик добавил, что Украина для США и Европы является разменной монетой, которую удобно принести в жертву для достижения собственных геополитических целей, одна из которых — противостояние с Россией.
«Обещание о вступлении в НАТО может остаться некой «морковкой», которой удобно заманивать в подходящий момент, заставляя украинские элиты принимать удобные для Европы решения. Но, учитывая жесткую позицию нашей страны по данному вопросу, членом НАТО Украина не станет», — заключил депутат.
8 марта президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала рассказал, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО. Он выразил убеждение, что альянс не готов принять республику и опасается конфронтации с Россией. Президент также добавил, что Киев не будет на коленях ни о чем просить. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что гарантии безопасности могут стать условием, при котором Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО.
17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно документам, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также страны НАТО должны взять обязательство исключить присоединение к альянсу Украины и других стран, ранее входивших в СССР, и дальнейшее расширение организации на восток. Помимо этого, Россия и НАТО не должны создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
В январе в три этапа прошли серии переговоров о гарантиях безопасности. Однако они не увенчались успехом. Встречи проходили на фоне сообщений в западных СМИ о серьезной эскалации конфликта на Украине и якобы готовящейся российской агрессии. Параллельно в США и ЕС активно звучали призывы усилить санкционное давление на Москву. 26 января России были переданы ответы на предложения по гарантиям от США и НАТО.
18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Запад пока не воспринимает предложения России о гарантиях безопасности. В МИДе со своей стороны отметили, что США проигнорировали пакетный характер предложений Москвы, из которых намеренно выбраны «удобные» темы в сторону создания преимуществ для Штатов и их союзников. В переданном Вашингтону ответе российская сторона, в частности, подчеркнула неприемлемость требований вывести войска из определенных районов России.
Параллельно с этим в Донбассе резко обострилась обстановка. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля Путин подписал указы о признании их суверенитета.
24 февраля российский лидер объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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