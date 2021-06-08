В ГД оценили слова Блинкена о сотрудничестве с РФ в случае изменения курса

В США приписывают России некий курс, о котором в Москве, возможно, даже и не знают. Об этом в понедельник, 7 июня, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Сложно сказать, что они (США. — Ред.) имеют в виду под курсом, потому что они, например, нам приписывают какие-то агрессивные действия. Я слышу риторику о том, что «у нас есть ответ, если Россия проявит агрессию». Но мы-то ее проявлять не собираемся. Нам приписывают некий курс, о котором мы, возможно, даже сами и не знаем, точнее, знаем со слов наших так называемых партнеров», — сказала она.

Депутат указала на то, что американские аналитики каким-то образом придумали России ее путь и начали считать, что РФ идет «неправильно». По ее словам, это в том числе влияет на взаимоотношения Москвы и Вашингтона.

По мнению Журовой, США хотели бы видеть ту Россию, какой она была в начале 90-х годов прошлого века. При этом она подчеркнула, что этот вариант россиян не устраивает, однако для США, видимо, РФ 90-х «была очень симпатична».

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы к стабильным отношениям с Россией в случае, если она изменит курс.

По его словам, американский президент Джо Байден на саммите в Женеве «прямо и откровенно» обозначит российскому лидеру Владимиру Путину, чего можно ожидать от Вашингтона в случае, если «агрессивные действия» со стороны Москвы продолжатся. При этом Блинкен указал, что США предпочли бы более стабильные отношения с РФ.

Также он посчитал встречу лидеров двух стран лучшим способом обсудить данные вопросы. Вместе с тем Блинкен не уточнил, испытывает ли он оптимизм по поводу запланированного саммита.

Ранее, 4 июня, Путин признался, что по итогам женевской встречи с Байденом не ожидает «прорывов». В то же время, глава государства указал на наличие совпадающих интересов, фигурирующих в отношениях США и РФ.

Российский лидер отметил, что планирует обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, разоружение, экологию и пандемию COVID-19, а также конфликты в горячих точках. По словам Путина, Москва и Вашингтон должны найти пути урегулирования двусторонних отношений, которые находятся на чрезвычайно низком уровне.

Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

Встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.