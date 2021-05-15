В ГД оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине как антиподе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в субботу, 15 мая, прокомментировал реакцию экс-главы украинского МИДа Павла Климкина на слова президента РФ Владимира Путина о превращении Украины в антипод России.

Парламентарий напомнил, что Киев на сегодняшний день занимает откровенно враждебную позицию по отношению к Москве, а любое инакомыслие в стране подавляется репрессиями и запугиваниями.

«Что же нам теперь, партнерами их называть?» — цитирует депутата RT.

Своими заявлениями о возможности жестких мер России против Украины Климкин, по мнению Бальбека, отметил, что агрессивными ответами Москвы Киев пугает мировое сообщество уже не первый год.

При этом парламентарий отметил, что при всей напряженности отношений с Украиной Россия была бы рада, если бы Киев обозначил готовность к диалогу. По его словам, странам есть о чем поговорить и решить существующие проблемы.

Накануне российский лидер в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ заявил, что Украину превращают в антипода России. По его словам, Украина «медленно, но верно» становится «какой-то анти-Россией», территорией, с «которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости».

Комментируя арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Путин заявил, что на Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».

Он подчеркнул, что в стране на данный момент происходит зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, при этом западные страны на это не реагируют.

В свою очередь, Климкин рассказал, что его испугали слова президента РФ. По его словам, российский лидер говорит о Киеве как о постоянном источнике проблем для Москвы. Он призвал не недооценивать слова Путина и заверил, что вскоре Россия якобы даст «асимметричный и очень жесткий» ответ.