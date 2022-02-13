В ГД оценили публикации дат «вторжении» России на Украину

Западные СМИ продолжают распространять фейки о якобы «вторжении» России на Украину, поддерживая тезис о «российской угрозе». Об этом заявил в субботу, 12 февраля, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

Накануне газета Politico, ссылаясь на свои источники, писала о заявлении президента США Джо Байдена, согласно которому Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. Тогда как днем ранее американское агентство Bloomberg подчеркнуло, что Россия нападет на Украину 15 февраля.

«Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре «фейк на выходных» <…> Интересно, чем будет оправдываться Вашингтон, когда и в этот раз ничего не произойдет, если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию», — написал депутат.

По его словам, США хотят «разжечь пожар на третьей территории». При этом в достижении такой цели, как уточнил Слуцкий, способствуют западные СМИ, которые готовы «шить белыми нитками новую кровавую историю».

Однако глава комитета ГД предостерег американских политиков. Слуцкий обратил внимание на то, что «в случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий «маленькой и победоносной войны».

Ранее, 11 февраля, МИД России представил примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании способствуют распространению тезиса о «готовящемся вторжении России на Украину». В ведомстве уверены, что власти западных стран и СМИ работают сообща ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины, используя массированные вбросы ложной информации в геополитических интересах.

Bloomberg 5 февраля уже выпускало материал под названием «Россия захватывает Украину» об уже якобы состоявшемся нападении. Позже он был удален с сайта. Журналисты агентства разместили публикацию, в которой извинились за инцидент, назвав его ошибкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ошибочная публикация Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Песков добавил, что после произошедшего термин «фейк-ньюс» можно заменить на «блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности.