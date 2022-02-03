В ГД оценили просьбу Киева к посольствам призвать иностранцев покинуть Донбасс

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 3 февраля, прокомментировал просьбу МИД Украины к диппредставительствам негласно проинформировать иностранцев о необходимости в кратчайшие сроки покинуть Донбасс.

«Говорит о продолжении развития той истерии, которая сегодня выгодна определенным службам, которые пытаются довести народ Украины до нервного инфаркта», — заявил парламентарий «Думе ТВ».

По его словам, не подкрепленные ничем обвинения в адрес России в якобы намерении вторгнуться на Украину, а также противоречащие друг другу заявления Госдепа США и других западных структур говорят о том, что такие просьбы украинского МИДа больше похожи на провокацию.

О вышеуказанной просьбе украинского внешнеполитического ведомства к диппредставительствам ранее в этот день сообщили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в этот день глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что в республике делают всё возможное, чтобы не допустить возобновления боевых действий в Донбассе. Она также выразила надежду, что ситуация «останется в дипломатическом русле».

Никонорова также отметила, Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тыс. силовиков. Туда же стягивается и вооружение, полученное Украиной от стран Запада. Поставки любых вооружений приводят к новым обстрелам в регионе, заключила министр.

Днем ранее Донецк призвал страны Запада и международные организации прекратить поставки летального оружия на Украину и заставить Киев выполнять Минские соглашения. В противном случае ДНР пообещала обратиться за военной помощью к России.

Западные политики и представители СМИ распространяют многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Москва многократно опровергала подобные заявления. 31 января постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.