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В ГД оценили призыв греческого политика не участвовать в «Крымской платформе»

15 июля 2021, 19:55  •  162 • Политика
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в четверг, 15 июля, в беседе с «Известиями» положительно оценил призыв греческого политика не участвовать в международном саммите «Крымская платформа».
Ранее в этот день бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал отказаться от «опасной авантюры», связанной с проведением данного саммита. В составе группы политиков Исихос направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в мероприятии.
«Отрадно слышать, что не все голоса на коллективном Западе поют под одну дудку, есть и здравомыслящие люди, которые отговаривают своих же политиков от никчемных и популистских шагов в отношении Крыма. Ведь по сути, что такое «Крымская платформа» — это сборище авантюристов, одни из которых не верят в возвращение Крыма, а другие пытаются на этом сделать самопиар», — сказал депутат.
Он поинтересовался, что участники саммита будут обсуждать во время платформы: добровольную передачу Россией полуострова Украине или взятие Крыма «штурмом», которое, по словам парламентария, дорого обойдется и совсем не факт, что получится.
«Так что же обсуждать на этом сборище? Или это просто повод красиво потусоваться?» — заключил Бальбек.
21 мая председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме «Крымская платформа», отметил, что это мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».
За день до этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранных делегаций в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке украинских властей, должны принять участие представители государств, поддерживающих позицию Киева по вопросу о Крыме.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
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