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В ГД оценили планы Зеленского объединить мир вокруг «Крымской платформы»

16 марта 2021, 20:35  •  86 • Политика
Заявления президента Украины Владимира Зеленского об объединении мира на базе «Крымской платформы» можно назвать утопическими. Такое мнение выразил во вторник, 16 марта, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для «Квартала 95», его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену», — отметил депутат в беседе с RT.
По словам Водолацкого, Крым принадлежал и будет принадлежать России, и ряд иностранных коллег политика признают данный факт. Украинский же лидер стремится основать «русофобскую платформу», однако объединение сил Запада не состоится, заключил депутат.
Ранее в этот же день Зеленский в своем Twitter написал, что страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское».
Накануне стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Украине не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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