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В ГД оценили отказ Саудовской Аравии и ОАЭ от переговоров с США по энергопоставкам

10 марта 2022, 03:35  •  53 • Политика
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут всячески уходить от переговоров с США по поставкам нефти, поскольку сейчас это невыгодно. Об этом в среду, 9 марта, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Я уверен в зависимости и Саудовской Аравии, и ОАЭ от Соединенных Штатов. Естественно, они в определенный момент времени выйдут на переговоры. Но сегодня складывающаяся ситуация на энергорынке такова, что ни Саудовской Аравии, ни Эмиратам, ни странам ОПЕК невыгодно увеличивать объемы производства нефти, потому что это сразу снизит цену. Сегодня максимально высокие цены благодаря американцам, а эти цены в первую очередь бьют по Европе», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».
По словам политика, сейчас Эмираты и Саудовская Аравия будут всячески уходить от переговоров и в зависимости от конъюнктуры рынка принимать решения.
Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц сообщило о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отказались от контактов с президентом США Джо Байденом по вопросу поставок нефти.
8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом политик признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.
1 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби. В частности, стороны обсудили ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества. Спустя два дня российский лидер переговорил с главой Саудовской Аравии. В ходе диалога Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения.
Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России заявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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