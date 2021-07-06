В ГД оценили обвинение России в шантаже стран из-за участия в «Крымской платформе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в понедельник, 5 июля, в беседе с «Известиями» оценил заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия «шантажирует и угрожает» другим странам, требуя от них не принимать участия в «Крымской платформе».

«Очень сильно загнул министр иностранных дел Украины. Как его послушать, так Украина — это рай на земле, все граждане ходят только розы нюхают и свободой наслаждаются. А по факту что мы видим: перед нами патологический лжец, у которого главное политическое кредо — отсутствие доказательств. Ну а про гонение на инакомыслие или уничтожение своих же граждан на Донбассе — так это вообще запретная тема. Просто тоска гложет господина Кулебу», — сказал политик.

По словам политика, все так называемые союзники «сильны духом на словах», но как доходит до дела — им оказывается не до Украины, заключил депутат.

Проведение «Крымской платформы» запланировано в Киеве на 23 августа.

Ранее в этот день Кулеба на форуме «Украина 30: Международная политика» заявил о том, что Россия якобы шантажирует и угрожает другим странам из-за участия в «Крымской платформе». При этом каких-либо примеров или доказательств он не привел.

При этом глава ведомства подчеркнул, что, если посмотреть на региональные форматы на карте, стратегия становится наглядной. По его словам, легко увидеть вертикальную ось от Балтийского до Черного моря. Кулеба назвал это пространством свободы, процветания и безопасности Украины, а также восточным флангом НАТО и Евросоюза.

21 мая председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме «Крымская платформа», отметил, что это мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.