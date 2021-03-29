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В ГД оценили критику стратегии «деоккупации» Крыма со стороны Климкина

29 марта 2021, 18:25  •  87 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик прокомментировал критику экс-главы МИД Украины Павла Климкина в отношении стратегии «деоккупации» Крыма.
Ранее в марте экс-дипломат заявил, что фундаментальной ошибкой украинских властей в вопросе «возвращения полуострова является то, что им занимается кабмин, а не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Однако Белик, указал, что все-таки главной ошибкой Украины стал майдан.
«Но для Климкина признать этот факт неприемлемо», — добавил парламентарий. По его мнению, любые усилия Киева по возвращению Крыма не дадут результата, отмечает «РИА Новости».
15 марта стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению полуострова в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя».
Как после этого заявил Климкин, нельзя было отдавать подготовку плана осуществления стратегии украинскому кабинету министров. Заниматься реализацией стратегии должен СНБО, полагает дипломат.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других стран Запада не признают результатов голосования. Киев считает полуостров своей территорией. Москва не раз указывала, что вопрос принадлежности региона закрыт.

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