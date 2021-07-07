Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / Политика

В ГД оценили идею встречи в нормандском формате с республиками Донбасса и США

07 июля 2021, 02:55  •  50 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков во вторник, 6 июля, в беседе с «Известиями» оценил идею проведения встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также США.
«Я думаю, что для руководства ЛНР и ДНР очень важно сейчас предложить некоторые нестандартные ходы и решения», — сказал он.
Политик отметил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена уже более-менее освоилась в кабинетах Белого дома. По его словам, по мере того как в процесс освоения в Штатах завершается, видно, что многие отложенные на потом вопросы начинают решаться, причем решаются не совсем так, как при бывшем главе государства Дональде Трампе.
«В отношении Украины, ДНР и ЛНР администрация уже делала заявления, но не возникало ощущения, что это тема номер один во внешней политике Соединенных Штатов. Готовность Байдена встретиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным и их встреча в Женеве это тоже подчеркивает, потому что украинская тема отнюдь не была в центре этих переговоров», — подметил Новиков.
Он указал на то, что высокопоставленным чиновникам было бы полезно побывать на территории республик Донбасса. Тогда, по словам депутата, им придется познакомиться с реалиями и как-то реагировать на это, а также оценивать весь драматизм ситуации.
«В этом случае, если позиция Вашингтона — что, конечно, маловероятно — будет скорректирована, значит, на этом политическом поле будут какие-то позитивные подвижки. Если перемен не будет, то тогда у руководства этих республик возникнут очень серьезные аргументы, с тем чтобы обвинить США в ангажированности и поддержке той стороны, которая выступает с максимально неконструктивных позиций», — заключил Новиков.
Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате на уровне политдиректоров с участием представителей республик Донбасса, а также США.
По его словам, проведение такого заседания было бы «вполне адекватной инвестицией» в урегулирование конфликта. Мирошник подчеркнул, что конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на в настоящее время.
Ранее, 26 июня, замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о том, что Москва считает возможным подключение Соединенных Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений.
До этого в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.
В мае Зеленский заявил о необходимости создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его мнению, обсуждать нужно не только конфликт в Донбассе. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва призвала Брюссель усилить воздействие на Киев, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.
16 июня Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом отметил, что единственное обязательство России перед Украиной — способствовать выполнению Минских соглашений.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






50
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 23:15
Эксперимент удался: Исландия перешла на сокращённую рабочую неделю
07 июля 2021, 01:05
Споткнулся, упал, очнулся… ФСБ? Эстонского консула "вели" ещё до сделки
07 июля 2021, 01:05
Эксперт погадал на пальцах Путина: Тайна, о которой все молчат
07 июля 2021, 01:05
Американист назвал условие визита Байдена в Москву
07 июля 2021, 01:05
"Обречена на фиаско": Украине предсказали провал попыток шантажа Запада по "СП-2"
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
01 июля 2021, 00:15
Как великие укры Одессу строили
02 июля 2021, 09:15
Никаких оправданий: Русские дипломаты осадили США и ткнули в их собственное "бревно"
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
02 июля 2021, 11:05
"Глубоководное чудище" Путина напугало англичан: "Стреляет по-дикому"
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.