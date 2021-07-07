В ГД оценили идею встречи в нормандском формате с республиками Донбасса и США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков во вторник, 6 июля, в беседе с «Известиями» оценил идею проведения встречи в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также США.

«Я думаю, что для руководства ЛНР и ДНР очень важно сейчас предложить некоторые нестандартные ходы и решения», — сказал он.

Политик отметил, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена уже более-менее освоилась в кабинетах Белого дома. По его словам, по мере того как в процесс освоения в Штатах завершается, видно, что многие отложенные на потом вопросы начинают решаться, причем решаются не совсем так, как при бывшем главе государства Дональде Трампе.

«В отношении Украины, ДНР и ЛНР администрация уже делала заявления, но не возникало ощущения, что это тема номер один во внешней политике Соединенных Штатов. Готовность Байдена встретиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным и их встреча в Женеве это тоже подчеркивает, потому что украинская тема отнюдь не была в центре этих переговоров», — подметил Новиков.

Он указал на то, что высокопоставленным чиновникам было бы полезно побывать на территории республик Донбасса. Тогда, по словам депутата, им придется познакомиться с реалиями и как-то реагировать на это, а также оценивать весь драматизм ситуации.

«В этом случае, если позиция Вашингтона — что, конечно, маловероятно — будет скорректирована, значит, на этом политическом поле будут какие-то позитивные подвижки. Если перемен не будет, то тогда у руководства этих республик возникнут очень серьезные аргументы, с тем чтобы обвинить США в ангажированности и поддержке той стороны, которая выступает с максимально неконструктивных позиций», — заключил Новиков.

Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате на уровне политдиректоров с участием представителей республик Донбасса, а также США.

По его словам, проведение такого заседания было бы «вполне адекватной инвестицией» в урегулирование конфликта. Мирошник подчеркнул, что конструктивной основой встречи должна быть приверженность всех ее потенциальных участников Минским соглашениям и понимание их безальтернативности на в настоящее время.

Ранее, 26 июня, замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о том, что Москва считает возможным подключение Соединенных Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений.

До этого в МИД Украины заявили, что тема привлечения США к мирному урегулированию в Донбассе будет ключевой в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце июля.

В мае Зеленский заявил о необходимости создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране. По его мнению, обсуждать нужно не только конфликт в Донбассе. В тот же день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва призвала Брюссель усилить воздействие на Киев, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.

16 июня Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом отметил, что единственное обязательство России перед Украиной — способствовать выполнению Минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.