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В ГД оценили идею сенаторов США объявить Россию спонсором терроризма

16 декабря 2021, 21:10  •  56 • Политика
Обращать внимание на подобные заявления американских сенаторов нет необходимости, поскольку это отвлекало бы российские политические институты от решения реальных задач. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя предложение сенатора США Джима Риша объявить РФ спонсором терроризма.
«Если мы будем реагировать на все предложения американских сенаторов, которые там обсуждаются для получения внутриполитического эффекта, то мы не сможем заниматься выполнением своих профессиональных обязанностей — это касается и правительства, и Госдумы, и МИДа. Если бы подобные инициативы приобрели характер принятых решений, тогда на них следовало бы реагировать», — сказал он.
Депутат отметил, что в истеблишменте США заданы определенные параметры поведения для всех, кто вошел в «большую американскую политику». Антироссийский тренд — устойчивый, так что часть конгрессменов и сенаторов, пытаясь ему следовать, будут бесконечно генерировать различные идеи с антироссийской окраской, заключил Новиков.
Накануне стало известно, что сенатор-республиканец Риш предложил объявить Россию «спонсором терроризма», а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.
В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США: Джим Инхоф, Марко Рубио, Пэт Томи, Джон Баррасо, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман, а также Бил Хагерти.
В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».
15 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».
В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».
13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске Вооруженных сил внутри РФ.
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