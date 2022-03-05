В ГД отреагировали на заявление о готовности Финляндии обсуждать вступление в НАТО

США лихорадочно ищут альтернативу Украине для размещения вооружений Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 5 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление о готовности Хельсинки обсуждать вступление в НАТО.

«Вашингтон лихорадочно ищет альтернативу — страну, на территории которой так же, как и на территории Украины, было бы удобно разместить вооружение НАТО. Финляндия, которая граничит с Россией, подходит США для того, чтобы они могли продолжать свою политику давления на нашу страну», — сказал он.

Упоминание Украины, Грузии, Молдавии, а теперь и Финляндии в контексте возможного принятия в НАТО лишь подтверждает желание Запада как можно ближе подобраться к границам России, подчеркнул политик.

Ранее в этот день президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что страна готова обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

Также по данным агентства Reuters финский лидер после беседы с главой Белого дома Джо Байденом сообщил об активизации оборонного сотрудничества страны с США.

Согласно опросу, проведенному социологической компанией Taloustutkimus по заказу телерадиовещания Yle, в настоящее время 53% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 28% респондентов высказались против, а 19% затруднились ответить. Данное исследование проводилось с 23 по 25 февраля, в нем приняли участие 1382 человека в возрасте от 18 до 80 лет.

27 февраля стало известно, что более 56 тыс. подписей под петицией о проведении референдума по вступлению Финляндии в НАТО, набранные с 21 февраля, позволяют передать ее в парламент страны на рассмотрение.

Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при желании Финляндия и Швеция смогут быстро присоединиться к блоку, так как они отвечают многим стандартам Североатлантического альянса.

После этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что страна пока не планирует обсуждать возможность вступления в альянс. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также отмечала отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.