|
В ГД отреагировали на заявление о готовности Финляндии обсуждать вступление в НАТО
05 марта 2022, 21:30 • 10 • Политика
США лихорадочно ищут альтернативу Украине для размещения вооружений Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 5 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление о готовности Хельсинки обсуждать вступление в НАТО.
«Вашингтон лихорадочно ищет альтернативу — страну, на территории которой так же, как и на территории Украины, было бы удобно разместить вооружение НАТО. Финляндия, которая граничит с Россией, подходит США для того, чтобы они могли продолжать свою политику давления на нашу страну», — сказал он.
Упоминание Украины, Грузии, Молдавии, а теперь и Финляндии в контексте возможного принятия в НАТО лишь подтверждает желание Запада как можно ближе подобраться к границам России, подчеркнул политик.
Ранее в этот день президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что страна готова обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.
Также по данным агентства Reuters финский лидер после беседы с главой Белого дома Джо Байденом сообщил об активизации оборонного сотрудничества страны с США.
Согласно опросу, проведенному социологической компанией Taloustutkimus по заказу телерадиовещания Yle, в настоящее время 53% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 28% респондентов высказались против, а 19% затруднились ответить. Данное исследование проводилось с 23 по 25 февраля, в нем приняли участие 1382 человека в возрасте от 18 до 80 лет.
27 февраля стало известно, что более 56 тыс. подписей под петицией о проведении референдума по вступлению Финляндии в НАТО, набранные с 21 февраля, позволяют передать ее в парламент страны на рассмотрение.
Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.
13 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при желании Финляндия и Швеция смогут быстро присоединиться к блоку, так как они отвечают многим стандартам Североатлантического альянса.
После этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявила, что страна пока не планирует обсуждать возможность вступления в альянс. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также отмечала отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.
Читайте также
Подпишитесь на нас
10
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 марта 2022, 02:10
|
27 февраля 2022, 07:45
|
03 марта 2022, 06:30
|
28 февраля 2022, 02:40
|
28 февраля 2022, 00:55
|
27 февраля 2022, 01:55
|
02 марта 2022, 11:15