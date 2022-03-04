В ГД отреагировали на слова сенатора Грэма о Путине

Американский сенатор-республиканец Линдс Грэм участвует в гонке за титул чемпиона по наиболее провокационным и аморальным заявлениям в отношении России, подчеркнул в пятницу, 4 марта, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так парламентарий отреагировал на призыв американца к убийству российского президента Владимира Путина.

«Нам известны многочисленные непрофессиональные высказывания Джен Псаки, а теперь попытку завоевать в этом лидерство сделал американский сенатор Грэм, который изрекает совершенно недопустимые призывы», — указал он в беседе с «Известиями».

Белик отметил, что занимающий кресло сенатора человек должен нести ответственность за свои публичные высказывания и не публиковать преступные заявления, надеясь привлечь к себе внимание дешевой популярностью у русофобов.

«Возможно, Грэмом настолько движет страх перед нашей страной, что единственное, на что он способен, это вставить свои пять копеек в информационный шум и опубликовать несуразицу, представляя себя героем американских боевиков», — допустил депутат.

Такие заявления Грэма, по мнению парламентария, требуют не только официального объяснения, но и не могут остаться безнаказанными. Белик указал, что осудить слова американца должны сами США, чтобы каждый понимал свою ответственность, если решится на подобное.

Призыв к убийству российского лидера американский сенатор опубликовал ранее, в пятницу, в своем Twitter.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что призыв Грэма является преступным, посольство РФ требует от США официальных объяснений. Антонов назвал изречение американца призывом к терроризму в качестве способа достижения целей Вашингтона на международной арене.

24 февраля Путин начал спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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