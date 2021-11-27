В ГД отреагировали на отставку мэра Прокопьевска из-за банкета в день трагедии на шахте

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн прокомментировал отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко, инициированную губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым после банкета Старченко в дни траура по погибшим на кузбасской шахте горнякам.

Хинштейн отметил, что поведение прокопьевского «партхозахтива» «омерзительно».

«Молниеносная реакция Сергея Цивилева — пример для подражания другим руководителям. <…> Он отреагировал предельно жестко, а не стал прятать в голову в песок, надеясь, что скандал не выйдет на федеральный уровень и сам по себе рассосется», — написал депутат в Telegram 26 ноября.

Хинштейн добавил, что будет поставлен вопрос о партийной ответственности участников застолья.

«Вопрос партийной ответственности участников банкета — членов ЕР будет решаться уже на следующей неделе», — говорит он в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно о решении губернатора Кемеровской области Цивилева об отправке Старченко в отставку после банкета, который состоялся по случаю назначения чиновника на пост мэра.

На кадрах, появившихся в сети, видно, что на мероприятие собралось около двух десятков человек.

Банкет состоялся в день ЧП, 25 ноября.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.