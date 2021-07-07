В ГД отреагировали на идею празднования создания УПА на госуровне на Украине

Идея праздновать 80-летие создания УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и возвращение звания героев Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере — это шизофрения и безответственность, которая поразила «некоторые мозги» на Украине. Об этом во вторник, 6 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания УПА. Кроме того, члены парламента обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины командующему УПА Шухевичу и лидеру ОУН (запрещена в РФ) Бандере. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.

«Когда весь мир поразил коронавирус, Украину, некоторые мозги поразила шизофрения и безответственность. Потому что пропагандировать нацизм, идеологию нацизма чревато не только для самой Украины, но и для всего мирового сообщества. И то, что сегодня Украине помогают и ЕС, и США в этом направлении, как бумеранг вернется в ближайшем обозримом будущем и для стран Прибалтики, и для Польши, в первую очередь. И то, что было 80 лет назад, <…> может повториться в ближайшие два-три года», — сказал Водолацкий.

При этом политик отметил, что происходящие на Украине процессы уже не вызывают в России «какой-то оторопи», поскольку постоянно из этой страны слышатся высказывания, которые невозможно на сегодняшний день воспринимать нормальным людям. Однако, по словам Водолацкого, на Украине «на чистом глазу» доказывают, что необходимо отмечать 80-летие создания УПА на госуровне, нужно восстановить звание героев страны тем, кто уничтожал украинский же народ.

«Забыть это невозможно, но они почему-то, помня об этом, в угоду тренду, который в настоящее время наблюдается на Украине, стараются ему подыгрывать, поскольку их кураторы из Госдепа разыгрывают данную карту. <…> Если вся группа лиц, которая сегодня активно, особенно в ЕС, поддерживает Украину, не одумается, если эта пелена с их глаз не спадет и мозги не очистятся, то это будет чревато последствиями, о которых они будут жалеть», — заключил депутат.

В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал идею вернуть звание героев страны Шухевичу и Бандере. Он подчеркнул, что героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По его словам, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

16 марта депутат Львовского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Ольга Березюк сообщила, что стадион «Арена Львов» предложили переименовать в честь Бандеры. В тот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что подобное предложение является «откровенным плевком в адрес жертв украинских националистов».

Степан Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию, созданную как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.