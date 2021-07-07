|
В ГД отреагировали на идею празднования создания УПА на госуровне на Украине
07 июля 2021, 02:55 • 51 • Политика
Идея праздновать 80-летие создания УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и возвращение звания героев Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере — это шизофрения и безответственность, которая поразила «некоторые мозги» на Украине. Об этом во вторник, 6 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Накануне группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания УПА. Кроме того, члены парламента обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины командующему УПА Шухевичу и лидеру ОУН (запрещена в РФ) Бандере. Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.
«Когда весь мир поразил коронавирус, Украину, некоторые мозги поразила шизофрения и безответственность. Потому что пропагандировать нацизм, идеологию нацизма чревато не только для самой Украины, но и для всего мирового сообщества. И то, что сегодня Украине помогают и ЕС, и США в этом направлении, как бумеранг вернется в ближайшем обозримом будущем и для стран Прибалтики, и для Польши, в первую очередь. И то, что было 80 лет назад, <…> может повториться в ближайшие два-три года», — сказал Водолацкий.
При этом политик отметил, что происходящие на Украине процессы уже не вызывают в России «какой-то оторопи», поскольку постоянно из этой страны слышатся высказывания, которые невозможно на сегодняшний день воспринимать нормальным людям. Однако, по словам Водолацкого, на Украине «на чистом глазу» доказывают, что необходимо отмечать 80-летие создания УПА на госуровне, нужно восстановить звание героев страны тем, кто уничтожал украинский же народ.
«Забыть это невозможно, но они почему-то, помня об этом, в угоду тренду, который в настоящее время наблюдается на Украине, стараются ему подыгрывать, поскольку их кураторы из Госдепа разыгрывают данную карту. <…> Если вся группа лиц, которая сегодня активно, особенно в ЕС, поддерживает Украину, не одумается, если эта пелена с их глаз не спадет и мозги не очистятся, то это будет чревато последствиями, о которых они будут жалеть», — заключил депутат.
В свою очередь, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал идею вернуть звание героев страны Шухевичу и Бандере. Он подчеркнул, что героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины.
5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По его словам, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.
16 марта депутат Львовского областного совета от фракции «Европейская солидарность» Ольга Березюк сообщила, что стадион «Арена Львов» предложили переименовать в честь Бандеры. В тот же день глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что подобное предложение является «откровенным плевком в адрес жертв украинских националистов».
Степан Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию, созданную как боевое крыло организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Группировка действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.
Читайте также
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2021, 00:40
|
05 июля 2021, 05:05
|
30 июня 2021, 04:05
|
04 июля 2021, 00:40
|
02 июля 2021, 01:00
|
02 июля 2021, 11:05
|
30 июня 2021, 18:45