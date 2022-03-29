Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Что происходит в Изюме?
Главная / Политика

В ГД отреагировали на данные об издевательствах над российскими военнопленными

29 марта 2022, 21:45  •  65 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 29 марта, заявил, что издевательства над пленными российскими военнослужащими на Украине — это преступление, добавив, что долгое время мир подобные случаи не замечал.
«Мы читали несколько заявлений, в том числе из ООН. <…> С тем, что это проблема, все согласились, никто не посмел возражать. Это преступление. <…> Это есть, и это было, однако весь мир этого не замечал», — сказал он в беседе с «Думой ТВ».
Ранее в этот же день глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва заявила Киеву протест в связи с появлением видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. По его словам, украинская сторона приняла протест и пообещала принять самые жесткие меры в том случае, «если первыми их поймают».
Накануне глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование после появления видео пыток украинских националистов над российскими военнопленными. По ее словам, ООН продолжает проверять все опубликованные в Сети материалы, они «вызывают серьезную обеспокоенность».
28 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чудовищные кадры жестокого обращения ВСУ с российскими пленными нуждаются в правовой оценке, этим занялся Следственный комитет (СК) РФ.
В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


65
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солдат депутата
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
29 марта 2022, 06:00
Сенаторы США придумали способ унизить Россию через украденное золото
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 04:15
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских солда...
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "...
29 марта 2022, 07:45
Мэр Николаева цинично высмеял отчаянье горожан: "Мне это нравится!"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зв...
29 марта 2022, 11:50
Сберечь президента и Россию! Байден проболтался, что Путина уже заказали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
25 марта 2022, 08:40
Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
26 марта 2022, 05:40
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте на Украине
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.