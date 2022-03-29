В ГД отреагировали на данные об издевательствах над российскими военнопленными

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа во вторник, 29 марта, заявил, что издевательства над пленными российскими военнослужащими на Украине — это преступление, добавив, что долгое время мир подобные случаи не замечал.

«Мы читали несколько заявлений, в том числе из ООН. <…> С тем, что это проблема, все согласились, никто не посмел возражать. Это преступление. <…> Это есть, и это было, однако весь мир этого не замечал», — сказал он в беседе с «Думой ТВ».

Ранее в этот же день глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва заявила Киеву протест в связи с появлением видео с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. По его словам, украинская сторона приняла протест и пообещала принять самые жесткие меры в том случае, «если первыми их поймают».

Накануне глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование после появления видео пыток украинских националистов над российскими военнопленными. По ее словам, ООН продолжает проверять все опубликованные в Сети материалы, они «вызывают серьезную обеспокоенность».

28 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чудовищные кадры жестокого обращения ВСУ с российскими пленными нуждаются в правовой оценке, этим занялся Следственный комитет (СК) РФ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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