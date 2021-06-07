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Главная / Политика

В ГД осудили план Киева по исключению русских из коренных народов Украины

07 июня 2021, 17:55  •  125 • Политика
Госдума призвала ПАСЕ и парламенты страны Евросоюза осудить предложение президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом говорится 7 июня в проекте заявления палаты в думской электронной базе.
«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — отмечается в документе.
Как следует из документа, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС «с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на «коренное» и «некоренное». По мнению парламентариев, это может повлечь серьезные последствия для существования Украины как государства.
В конце мая замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «политической эквилибристикой» внесенный в Верховную раду законопроект о перечне коренных народов Украины. В список включили жителей Крыма и народы, которые там проживают, несмотря на то что на полуострове «люди живут столетиями», а сам Крым относился к Украине «всего лишь чуть больше 50 лет».
18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах страны. Он подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий.
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