В ГД объяснили важность закона об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в понедельник, 5 апреля, подписание закона, согласно которому за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны в Сети может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Парламентарий напомнила, что в свое время ветераны защитили страну, будущее граждан и даже само рождение и существование от фашизма.

«Сегодня они в том возрасте, когда не могут себя защитить ни физически, ни тем более от нового оружия, с помощью которого на них нападают: для них интернет-пространство — это неизвестная зона... Наша задача в том, чтобы защитить их и не позволить опорочить память об их подвигах», — заявила Бессараб в беседе с RT.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о наказании до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах ВОВ, передает НСН.

За публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах ВОВ будет грозить штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы до трех лет или лишение свободы на три года с лишением возможности занимать определенные должности на тот же срок.

В том случае, если такое нарушение совершено с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается. Штраф уже будет составлять от 2 млн до 5 млн рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от года до пяти лет.

Поправки внесли в Госдуму 25 февраля. 17 марта они были приняты нижней палатой парламента в третьем чтении, а 31 марта одобрены Советом Федерации.

Поправки были внесены на фоне дела блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес Артеменко, а действия блогера в отношении ветерана — целенаправленными. Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили лишение свободы на 3,5 месяца в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.