В ГД объяснили цели украинской провокации в Буче

Ситуация в Буче — это низкая провокация и попытка сместить фокус с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Данная ситуация — это низкая провокация, попытка сместить фокус информационной повестки с видео пыток и издевательств над пленными российскими военнослужащими, опубликованного на официальных страницах командиров нацбатальонов и других неофашистов и облетевшего весь мир. Но коллективный Запад во главе с Вашингтоном, поддерживающий разгул неонацизма на Украине, как водится, ничего не заметил. Запад продолжит называть белое черным, а черное — белым», — подчеркнул он.

Как отметил политик, Россия не может не отреагировать на ситуацию в Буче, добавив, что обвинять защищающую украинцев от неонацизма российскую армию в подобных действиях в отношении мирного населения — ужасная подлость. Депутат указал на то, что военнослужащие РФ рискуют своими жизнями, чтобы «громить нацбатальоны и очищать землю от неонацистов», которые способны на ужасные зверства, свидетельства которых наблюдались не раз.

«Минобороны дало официальный комментарий по происходящему, Россия потребовала экстренного созыва Совбеза ООН. Ни о каком доверии киевскому режиму не может быть и речи, он продолжает опускаться до провокаций, чтобы помешать спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, способствовать эскалации, новым санкциям против России и ее осуждению, но спецоперация нашей страны будет продолжена до выполнения всех задач», — заключил Белик.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности 4 апреля в связи с провокацией украинских радикалов в Буче. Британия, председательствующая в Совбезе, запрос отклонила.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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