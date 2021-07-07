В ГД объяснили появляющиеся сообщения о «кибератаках» со стороны России

Сообщения о том, что якобы российские хакеры совершили очередную атаку нужны для того, чтобы повестка в отношении Москвы постоянно была негативной. Об этом в среду, 7 июля, заявил «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Необходимо постоянно быть в повестке, повестка в отношении России должна быть постоянно негативной, и совершенно никакого значения не имеет, были ли факты атак или нет. Мы видим, что при отсутствии фактов они фабрикуются, а при отсутствии сил на фабрикацию этих фактов делается must posting, то есть просто пишется. Поддерживается вот этот негативный фон, и уже нет ни сил, ни времени, ни желания <…> ловить каких-то псевдороссийских хакеров», — сказал он.

Как подчеркнул депутат, киберпреступники есть во многих странах, а когда где-то появляются сообщения о российских хакерах — это не все ложь, ведь они существуют наравне с китайскими, американскими, канадскими и европейскими хакерами. Но это ни коим образом не означает, что они работают на ту или иную спецслужбу или правительство.

«Это обычные преступники, которых миллионы, а может, даже десятки миллионов по всему миру. Они ничем не отличаются от тех, которые грабят магазины, банки или людей на улице, это тоже преступники, которые работают на себя или на международные преступные структуры», — заключил Свинцов.

Накануне сообщалось, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали серверы национального комитета Республиканской партии США. Как отмечали журналисты, хакеры принадлежали к группе, известной как APT 29 или Cozy Bear.

При этом неизвестно, какие данные просматривали или выкрали хакеры. По словам представителя Республиканской партии Майка Рида, Microsoft сообщила, что системы одного из поставщиков партии, Synnex, могли быть раскрыты.

При этом на следующий день Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг сообщения о кибервзломе, а также заявил, что данные комитета не доставались хакерам.

6 июля стало известно, что экспертные контакты Москвы и Вашингтона по кибербезопасности продолжаются после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американская сторона ожидает новую встречу экспертов на следующей неделе.

В ходе саммита в Женеве 16 июня Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности. Российский лидер обратил внимание на то, что, даже по данным американских источников, большинство кибератак в мире совершаются из США, а также из Канады и Великобритании.