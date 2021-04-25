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В ГД объяснили план Минтруда по упразднению потребительской корзины

25 апреля 2021, 18:30  •  13 • Политика
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что проект приказа Минтруда об упразднении потребительской корзины был разработан ведомством на основании принятого в конце прошлого года закона о новой методике расчета МРОТ.
«Нормативно-правовые акты приводятся в соответствии с действующим законодательством, корректируются в соответствии с теми нормами, которые мы приняли», — цитирует его ТАСС в воскресенье, 25 апреля.
Принятый Госдумой в прошлом году закон о расчете МРОТ и прожиточного минимума, как напомнил парламентарий, предполагает расчет этих показателей исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины. Таким образом, потребительская корзина теперь законодательно не закреплена.
По словам Нилова, расчет прожиточного минимума, исходя из медианного среднедушевого дохода, лучше, чем по потребительской корзине. Однако, по мнению депутата, для этого используется слишком низкий коэффициент — 0,4, тогда как в Европе он составляет 0,6.
«И у нас прожиточный минимум, конечно, занижен. Нужно доводить его до приличного уровня, чтобы вопрос стоял не о биологическом выживании», — заключил Нилов.
В пятницу, 23 апреля, на портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минтруда России о признании утратившим силу положения о потребительской корзине в России. Из пояснительных записок следует, что еще один проект предполагает упразднение ежеквартального установления величины прожиточного минимума.
В конце декабря 2020 года в России был утвержден закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты. Так, с 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.
Таким образом, в текущем году минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля в месяц. Размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год.
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