В ГД назвали вынужденной необходимостью военную спецоперацию в Донбассе

Решение о проведении Россией военной спецоперации в Донбассе является вынужденной необходимостью. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Постоянная угроза нашей безопасности, назревающая в соседнем государстве, не может оставаться без внимания. Решение, принятое главой государства, — это вынужденная необходимость, направленная на защиту безопасности России и россиян и на помощь Донецкой и Луганской народным республикам, их мирным жителям, которые уже восемь лет терпят это насилие и живут в постоянном страхе», — сказал он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, президент России обозначил цели военной операции, речи о войне России с Украиной не идет. Операция проводится для сохранения жизни и здоровья жителей ДНР и ЛНР.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция. Он также отметил, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.