В ГД назвали вынужденной мерой продление Россией контрсанкций на 2022 год

Решение президента России Владимира Путина продлить на 2022 год действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, — это вынужденный шаг. Об этом в понедельник, 20 сентября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Санкции против России, немотивированные и нарушающие абсолютно все пункты международного права, были продлены. Исходя из принципа взаимности президент РФ был вынужден продлить и наши ответные санкции. Я уверен, что он испытывает чувство сожаления, поскольку санкционная политика приводит к ослаблению в первую очередь западной экономики — это мы видим и по ценам на газ, и по ряду других весьма кризисных критериев», — пояснил он.

При этом, по словам Гутенева, это неизбежный шаг, поскольку если Россия не будет придерживаться принципа взаимности, это будет провоцировать контрагентов продлевать подобные санкции, которые должны быть для Запада так же некомфортны, как и для РФ.

Ранее в этот день российский лидер продлил на 2022 год действие контрсанкций. Правительству РФ в этой связи было поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

10 сентября Совет Евросоюза продлил до 15 марта 2022 года индивидуальные санкции против ряда россиян. Действие рестрикций продлено в отношении якобы ответственных за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против России. В перечень вошли 388 физлиц и 105 юрлиц, после чего он неоднократно расширялся.

В ответ на санкции Запада Россия создала аналогичный список лиц, въезд которых в страну объявлен нежелательным. Также Москва ввела ряд специальных экономических мер. С 2014 года действует эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из ряда стран Запада, а через год он был расширен и в него вошла Украина.

В июне 2018 года Путин подписал закон о контрсанкциях, который допускает введение запрета или ограничения на ввоз и вывоз продукции. Ограничительные меры не распространяются на жизненно необходимые товары, например лекарства.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.