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В ГД назвали выход России из ДОН соответствующим интересам нацбезопасности

11 мая 2021, 16:55  •  58 • Политика
Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) в текущей ситуации отвечает интересам национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 11 мая, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Он напомнил, что любые договоры, которые заключаются с целью повышения безопасности, усиливают стабильность и снижают ее, если разрываются. Ситуация ухудшилась раньше, когда США еще при предыдущем президенте Дональде Трампе вышли из ДОН, напомнил политик.
Новиков добавил, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена демонстрирует жесткий отказ от наследия Трампа. Однако, по словам политика, в этом случае Россия пока не увидела пересмотра позиций, а администрация Байдена пока не предприняла никаких шагов. Заключение договора налагает на всех ограничения, но и дает дополнительные возможности, указал он.
«Сейчас, когда США отказались от участия в договоре, для России сохранять обязательства нет никакой необходимости. В текущей ситуации выход из ДОН как раз отвечает интересам национальной безопасности России», — подчеркнул депутат.
Согласно прогнозу Новикова, вне зависимости от жестких политических дебатов в Госдуме по внутриполитическим темам этот вопрос будет достаточно активно поддержан.
11 мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет нижней палаты парламента рассмотрит этот проект в этот же день в приоритетном порядке.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ДОН имеет смысл только в том случае, если в рамках него действительно происходит обмен информацией. По его словам, при выходе из договора США получали бы всю необходимую информацию от других стран-участников, которые при этом входят в НАТО, а Россия бы не смогла принимать данные от Соединенных Штатов.
За несколько дней до этого российская сторона заявила, что останется в Договоре по открытому небу, если к его соблюдению решат вернуться США.
В начале апреля в Госдепартаменте США сообщали, что решение по будущему участию США в ДОН еще не принималось, однако Вашингтон активно изучает вопросы, связанные с соглашением, и консультируется с союзниками и партнерами.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности. США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ Россия приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.
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