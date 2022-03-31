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В ГД назвали возможные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

31 марта 2022, 13:25  •  41 • Политика
Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне. Об этом в четверг, 31 марта, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят. После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», — сказал он ТАСС.
Водолацкий отметил, что вхождение в состав РФ является мечтой многих жителей республики с 2008 годf.
Днем ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республика предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Он отметил, что в 2014 году республика упустила эту возможность и больше «такого допустить не может». По словам Бибилова, объединение с Россией является стратегической целью и путем Южной Осетии.
Также он заявил, что за отстаивание свободы и признание независимости Южной Осетии осетины всегда будут благодарны руководству и народу России.
В свою очередь, сенатор Андрей Климов отметил, что законы РФ предусматривают процедуру принятия государства в состав страны. Для этого народу Южной Осетии нужно выразить свою волю через референдум. Он указал, что Москва ожидает, когда эти процедуры пройдут.
Пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева в беседе с журналистами отметила, что, вероятно, референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии. Они назначены на 10 апреля. Все юридические процедуры по вхождению в состав РФ будут завершены после выборов. Спикер парламента республики Алан Тадтаев также заявил, что референдум касательно вопроса о присоединении Южной Осетии в состав России состоится в ближайшее время.
В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. В августе того же года Россия признала независимость этой республики, а также Абхазии. Помимо РФ ее независимость признают Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.
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