В ГД назвали воинствующим бредом слова экс-президента Польши об ударе по Москве

Польша добавляет свой «злотый» в копилку провокаций и истерии, стремительно разворачиваемых США, заявил «Известиям» в среду, 9 февраля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так парламентарий прокомментировал слова бывшего президента Польши Леха Валенсы, который накануне призвал Запад к «проявлению жестокости» к России из-за ситуации вокруг Украины. Экс-политик заявил, что «если [президент России Владимир] Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве».

Белик отметил, что говорить не значит делать, и добавил, что призыв бывшего польского лидера к миру «мобилизоваться» показывает, насколько «польским панам» внушает страх Россия.

«В целом же заявление экс-президента Польши, кроме воинствующего бреда, беспочвенных обвинений, желания подпеть коллективному Западу, а заодно и обратить на себя давно ушедшее внимание, больше ничего не несет», — заключил он.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев с иронией прокомментировал слова Валенсы. Он допустил, что они явились следствием постковидного синдрома.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в среду заявил, что никаких признаков вторжения России на Украину нет. Однако, по его словам, информационный фон на эту тему продолжает нагнетаться.

7 февраля Путин подчеркнул, что заявления об агрессии РФ «по меньшей мере не соответствуют здравой логике». Он указал на то, что дальнейшее распространение НАТО к границам РФ представляет угрозу, а в случае военного конфликта между Россией и альянсом победителей не будет.

В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце января заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы со стороны РФ вместо принуждения Киева к выполнению Минских соглашений.