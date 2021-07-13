В ГД назвали вероятные темы переговоров в случае встречи Путина и Зеленского

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий во вторник, 13 июля, в беседе с «Известиями» оценил статью президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев, а также назвал возможные темы переговоров Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, если встреча состоится.

Ранее в этот день президент Украины рассказал о планах прочитать статью президента России и дать ответ. Также Зеленский поддержал решение Путина опубликовать статью на украинском языке. По словам Зеленского, он готов в ходе личной встречи с Путиным обсудить некоторые моменты из статьи.

«Статья Владимира Путина разрушает те стереотипы, которые созданы сегодня на территории Украины о другом происхождении граждан Украины. Все понимают, что это фейковые изыскания, которые проводятся различными структурами, созданными еще при [бывших украинских лидерах] Петре Порошенко и Викторе Ющенко. Статья же президента РФ четко аргументирована теми историческими документами, которые существуют в архивах», — сказал Водолацкий.

При этом депутат указал на то, что одной из тем переговоров Зеленского и Путина статья стать не может. Политик напомнил о том, что еще при экс-президенте Петре Порошенко между странами был расторгнут целый ряд соглашений и договоров, причем это было сделано Киевом в одностороннем порядке. По мнению Водолацкого, именно это должно стать предметом переговоров, а «во главе угла» должна оказаться тема прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.

В статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля, Путин в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности. Президент упомянул закон о коренных народах Украины, принятый Верховной радой.

Он добавил, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Как указал Путин, в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться «на сотни тысяч, а то и на миллионы».

В апреле Зеленский предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее заявил, что, если Зеленский намерен поднимать тему Донбассе, ему следует в первую очередь наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. При этом российский лидер подчеркнул, что всегда готов обсудить с Зеленским отношения РФ и Украины и примет коллегу в любое удобное время в Москве.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Киевом минских договоренностей затрудняет подготовку к встрече президентов России и Украины. Кроме того, по его словам, украинские власти пытаются представить РФ участником конфликта. За два дня до этого Песков заявил, что подготовка встречи глав двух государств не ведется.