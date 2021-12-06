Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия нанесла упреждающий удар ломом, опередив Европу
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
Главная / Политика

В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину

06 декабря 2021, 16:05  •  93 • Политика
Предупреждения Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину звучат уже не первый год, это стало определенным финансовым направлением. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его мнению, на Западе закончилась «старая пластинка», так что они решили поставить ее с начала, то есть с 2014 года.
«Именно в тот момент весь мир кричал о грядущем вторжении. Прошло семь лет, вторжения нет — пластинка та же самая. Отсюда можно сделать вывод: ничего нового ни политические умы Запада, ни Украины не придумали. Но, видимо, это стало определенным финансовым направлением: кто-то получает деньги на Западе от «готовящегося вторжения» России, кто-то на этом даже греет руки, возможно, уже организовывает поставки оружия и других военных материалов на Украину, кто-то просто хочет прибиться к этому, без сомнения, выигрышному в финансовом плане делу», — отметил депутат.
Украина на сегодняшний день — это не самостоятельный игрок, что ей скажут, то она и озвучит, подметил Белик. Все эти представленные «карты вторжения», какие-то движения войск на самом деле являются фальсификацией, добавил он, указав на то, что войска по территории РФ могут двигаться сколько угодно.
«А представленным изданиями картам грош цена в базарный день. Вывод такой: политический мир Запада находится в ступоре, блок НАТО также не знает, чем себя занять, им всем нужна Россия, но до определенной черты: злить русских всерьез и начинать с ними боевые действия ни Запад, ни Америка не готовы. А Украина — это в некотором роде жертва, которую не жалко», — заключил политик.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Соединенные Штаты с помощью дипломатического взаимодействия, подкрепленного данными разведки, убедили страны Евросоюза в якобы готовящемся вторжении России на Украину.
По данным издания, США пришлось раскрыть большой объем разведывательных данных, чтобы убедить союзников. При этом ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона.
США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Так, по данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и прочие якобы доказательства. Как утверждает один из источников, материалы были «весьма подробными».
Как сообщили в FT, если ранее страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, то американские «разведданные» изменили их мнение. Есть также информация, что президент США Джо Байден намерен «предостеречь» президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе их будущего разговора 7 декабря.
Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.
4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



93
Источник
Похожие новости
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украины
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским"
06 декабря 2021, 00:20
"А где подводный флот Белоруссии?": Bild обсмеяли за план вторжения на Украину
06 декабря 2021, 13:45
Украину готовят к акту суицида. Какая роль отведена России?
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» п...
06 декабря 2021, 06:10
Чего "страшится" Путин? Немецкий дипломат описал финский сценарий для Украи...
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
01 декабря 2021, 20:00
"Такого ещё не было": Нуланд пригрозила России суровым наказанием
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
04 декабря 2021, 22:05
Тайный план Шойгу - передать личной в руки: на пафос США русские ответили анекдотом
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.