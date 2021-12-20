В ГД назвали сроки рассмотрения законопроекта об ужесточении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказания за пытки планируется рассмотреть в Госдуме в I чтении 21 или 22 декабря. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил депутат Даниил Бассарабов.

«Павел Крашенинников (глава комитета Думы по госстроительству. — Ред.) сегодня планирует выносить на Совет Госдумы новый законопроект о пытках, чтобы уже на пленарном заседании его рассмотреть. Комитет готов всё подготовить, чтобы коллеги смогли его рассмотреть во вторник или среду, как определится Совет», — сказал парламентарий «РИА Новости».

Ранее в этот день один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что документ дает новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

Клишас добавил, что перевод пыток в категорию особо тяжких преступных деяний увеличит срок давности по такого рода преступлениям, что, в свою очередь, позволит более эффективно реализовывать принцип неотвратимости наказания. Как объяснил сенатор, в новое определение вводится такая цель применения пытки, как «запугивание».

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивания», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет.

16 декабря председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что у него имеется несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

Разработке законопроекта предшествовала публикациях архивов с пытками в российских колониях и тюрьмах. 19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ведомства по региону были уволены.