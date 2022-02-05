В ГД назвали провокацией публикации Bild и Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину

Публикации газеты Bild и агентства Bloomberg — провокации, направленные на российскую реакцию для последующего обвинения Москвы в агрессии. Об этом в субботу, 5 февраля, заявил первый замглавы комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в этот день немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. В статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы «странной смесью из спекуляций и слухов».

Статья вышла после ночной публикации агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберется в причинах.

«Если уже объявили, что вторглись, кто-то может предпринять определенные действия из сопредельных государств, а эти действия приведут к провокациям, а на провокации надо будет отвечать. А вот ответ на провокации можно будет расценить как агрессию», — цитирует его «РИА Новости».

Публикации подобного рода несут высокие риски к провокациям в регионе, подчеркнул он.

«Я не знаю, как Bloomberg мог сделать такое заявление. Это не просто ошибка чья-то. Это серьезнейшее заявление, которое наверняка любой журналист десять раз бы перепроверил», — объяснил Чепа свою точку зрения.

Заявление издания о допущенной ошибке парламентарий назвал «глупостями», подчеркнув, что это делается «специально».

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, комментируя публикации западных СМИ, что Россия много раз наблюдала, как «западники портят Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. По его словам, термин «фейк-ньюс» можно заменить на «блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.