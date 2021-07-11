В ГД назвали позором уход США из Афганистана

Столь внезапный уход США из Афганистана является позором, так как Штаты не выполнили своих благих обещаний, данных жителям и властям этой страны. Об этом в субботу, 10 июля, заявил депутат Государственной думы Сергей Железняк.

«Вашингтон уходит из Афганистана с позором. <...> За 20 лет в Афганистане США не сумели добиться запуска мирного процесса. Угроза терроризма сохраняется в полной мере, экономика страны разорена, общественный консенсус разрушен, производство опиумного мака и торговля опиумом увеличились в десятки раз», — цитирует его «РИА Новости».

Железняк добавил, что за те 20 лет, что войска США присутствовали в регионе, мирный процесс так и не был запущен, а экономика Афганистана была окончательно подорвана.

Кроме того, он отметил, что из-за ухода США в стране теперь безнаказанно действуют самые опасные террористы.

«У Вашингтона, как всегда, свои интересы — манипулировать ситуацией в регионе и максимально выкачивать ресурсы страны. Бесславный исход американских военных из Афганистана прикрывается властями США вывеской стремления к миру, который так и не удалось обеспечить для простых граждан страны», — заключил он.

9 июля Россия призвала США к ответственному подходу в вопросе вывода войск из Афганистана и заявила, что важно, чтобы этот процесс не влиял на сферу безопасности на афганском пространстве.

За день до этого американский лидер Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. Байден добавил, что Соединенные Штаты достигли своих целей в стране.

30 апреля Россия, Пакистан, США и Китай провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от движения «Талибан» (запрещено в РФ) выполнения своих контртеррористических обязательств.