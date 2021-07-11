Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Главная / Политика

В ГД назвали позором уход США из Афганистана

11 июля 2021, 02:15  •  28 • Политика
Столь внезапный уход США из Афганистана является позором, так как Штаты не выполнили своих благих обещаний, данных жителям и властям этой страны. Об этом в субботу, 10 июля, заявил депутат Государственной думы Сергей Железняк.
«Вашингтон уходит из Афганистана с позором. <...> За 20 лет в Афганистане США не сумели добиться запуска мирного процесса. Угроза терроризма сохраняется в полной мере, экономика страны разорена, общественный консенсус разрушен, производство опиумного мака и торговля опиумом увеличились в десятки раз», — цитирует его «РИА Новости».
Железняк добавил, что за те 20 лет, что войска США присутствовали в регионе, мирный процесс так и не был запущен, а экономика Афганистана была окончательно подорвана.
Кроме того, он отметил, что из-за ухода США в стране теперь безнаказанно действуют самые опасные террористы.
«У Вашингтона, как всегда, свои интересы — манипулировать ситуацией в регионе и максимально выкачивать ресурсы страны. Бесславный исход американских военных из Афганистана прикрывается властями США вывеской стремления к миру, который так и не удалось обеспечить для простых граждан страны», — заключил он.
9 июля Россия призвала США к ответственному подходу в вопросе вывода войск из Афганистана и заявила, что важно, чтобы этот процесс не влиял на сферу безопасности на афганском пространстве.
За день до этого американский лидер Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. Байден добавил, что Соединенные Штаты достигли своих целей в стране.
30 апреля Россия, Пакистан, США и Китай провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от движения «Талибан» (запрещено в РФ) выполнения своих контртеррористических обязательств.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






28
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
10 июля 2021, 19:50
Отравление Навального задумали на Западе. Доказательства налицо
10 июля 2021, 20:45
В Госдуме отреагировали на намерение Украины депортировать россиян из Крыма
10 июля 2021, 21:40
Вдова президента Гаити назвала причину убийства её мужа
10 июля 2021, 21:40
Профессор обнаружил нестыковку после убийства президента Гаити: "Это уже перебор"
10 июля 2021, 21:40
Сбежавший от русских капитан эсминца Defender стал "Защитником Украины"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет
07 июля 2021, 08:25
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афганистану
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
05 июля 2021, 07:50
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.