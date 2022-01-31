В ГД назвали последствия для ЕС от возможных санкций Великобритании против РФ

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по энергетике Игорь Ананских в понедельник, 31 января, прокомментировал «Известиям» возможность ведения Великобританией санкций против активов российских энергетических компаний.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что кабинет министров страны 31 января представит новый санкционный пакет, направленный против России. Согласно данным издания, рестрикции могут затронуть активы российских энергетических компаний.

Российский парламентарий назвал такие британские меры маловероятными, так как они, в первую очередь, ударят по Европе (ЕС).

«Ну, я думаю, что это все-таки маловероятно, потому что, ну, во-первых, достаточно большой объем российских энергоресурсов уходит на Европу. Соответственно, если будут введены санкции, то они не смогут закупать. В Европе будет просто коллапс — нефтяной, газовый, ну и по другим там, металлам ну так далее. Поэтому это маловероятно», — уверен депутат.

Кроме того, как отметил Ананских, многие западные компании инвестировали в российские месторождения и санкции против организаций из энергетического сектора РФ не пойдут им на пользу. Депутат назвал угрозы введения «предварительных» рестрикций бряцаньем оружием и повышением напряженности. По его словам, на Западе прекрасно понимают, что санкции в случае их введения не останутся без ответа, и не будут их вводить.

«Это невыгодно европейцам. Конечно, англичане и Америка далеко, но европейцы это не поддержат, и никуда это не пойдет», — указал он.

Накануне глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под ограничения. Трасс также указывала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил об отсутствии влияния санкций Британии на жизнь граждан РФ.

О том, что Евросоюз и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций из-за якобы вероятной агрессии России против Украины, стало известно 28 января. По данным Financial Times, ограничения будут введены в отношении российских проектов-новичков в газовой сфере.

В последние недели западные политики и представители СМИ распространяли многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что «вторжения» на Украину никогда не было и не планируется.

Так, 28 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что вместо этого необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.