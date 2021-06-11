В ГД назвали популистским требование Украины компенсации от России

Требование Украины компенсации за ущерб из-за «временной оккупации территорий» — популистское и бесперспективное. Об этом в четверг, 10 июня, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я не могу предполагать, как себя кто поведет и кто какие глупости собирается делать, но мы понимаем, что это популистское, бесперспективное решение. Я думаю, что обсуждать это — это потеря времени», — сказал он.

Размышляя над тем, что нужно для налаживания отношений двух стран, депутат указал на то, что украинскому руководству нужно отказаться от выполнения задач, которые перед ними ставят американские советники.

«Я имею в виду, что все действия, которые сегодня происходят, находятся под контролем США и происходят по их указке. Посольство Соединенных Штатов в Киеве является главным распорядителем и главным советником», — отметил Чепа.

При этом он выразил надежду на то, что Киев в скором времени всё же откажется от такой политики.

Накануне стало известно, что украинское правительство согласовало стратегии внешнеполитической деятельности Украины до 2024 года, согласно которым Киев намерен получить от Москвы компенсацию за ущерб, нанесенный стране из-за «временной оккупации территорий».

Отдельный раздел документа посвящен взаимоотношениям Москвы и Киева. Так, Украина намерена усилить сдерживание России, чтобы добиться «прекращения агрессивной политики». Кроме того, Киев собирается «восстановить территориальную целостность страны при поддержке широкой международной коалиции», сказано в стратегии.

Ранее, 20 мая, анонсируя военный парад в День независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранных делегаций в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающих позицию Киева по вопросу о полуострове.

15 марта совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

Полуостров стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.