Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / Политика

В ГД назвали популистским требование Украины компенсации от России

11 июня 2021, 04:25  •  103 • Политика
Требование Украины компенсации за ущерб из-за «временной оккупации территорий» — популистское и бесперспективное. Об этом в четверг, 10 июня, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Я не могу предполагать, как себя кто поведет и кто какие глупости собирается делать, но мы понимаем, что это популистское, бесперспективное решение. Я думаю, что обсуждать это — это потеря времени», — сказал он.
Размышляя над тем, что нужно для налаживания отношений двух стран, депутат указал на то, что украинскому руководству нужно отказаться от выполнения задач, которые перед ними ставят американские советники.
«Я имею в виду, что все действия, которые сегодня происходят, находятся под контролем США и происходят по их указке. Посольство Соединенных Штатов в Киеве является главным распорядителем и главным советником», — отметил Чепа.
При этом он выразил надежду на то, что Киев в скором времени всё же откажется от такой политики.
Накануне стало известно, что украинское правительство согласовало стратегии внешнеполитической деятельности Украины до 2024 года, согласно которым Киев намерен получить от Москвы компенсацию за ущерб, нанесенный стране из-за «временной оккупации территорий».
Отдельный раздел документа посвящен взаимоотношениям Москвы и Киева. Так, Украина намерена усилить сдерживание России, чтобы добиться «прекращения агрессивной политики». Кроме того, Киев собирается «восстановить территориальную целостность страны при поддержке широкой международной коалиции», сказано в стратегии.
Ранее, 20 мая, анонсируя военный парад в День независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранных делегаций в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающих позицию Киева по вопросу о полуострове.
15 марта совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.
Полуостров стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
10 июня 2021, 23:50
Госдеп выразил надежду на возвращение американского посла в Москву
11 июня 2021, 01:40
В Госдуме объяснили ликвидацию ФБК* Навального: Атак на Россию будет всё больше
11 июня 2021, 03:30
Эксперт объяснил отказ Украины впускать привитых "Спутником V": "Гадит по мелкому"
11 июня 2021, 04:25
Правительство России денонсировало меморандум с США по «открытой суше»
11 июня 2021, 03:30
Эксперт: Баланс между Россией и США можно восстановить за четыре шага
11 июня 2021, 04:25
В ГД назвали популистским требование Украины компенсации от России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2021, 11:40
Спикер Европарламента призвал принять в ЕС пять стран
07 июня 2021, 05:05
"Чего медлите?": Витязева ответила на "зацикленность" Кравчука
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
08 июня 2021, 11:20
Боеспособность ВСУ подорвало русское ТВ: Инсайдер перехватил секретную телеграмму
06 июня 2021, 06:10
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.