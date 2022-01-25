В ГД назвали ожидаемым заявление Госдепа о нежелании идти на уступки России

Первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа во вторник, 25 января, прокомментировал «Известиям» заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий. По словам американца, только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

Российский парламентарий подчеркнул, что такие заявления от представителей американской администрации были ожидаемы.

«Другого от американцев ожидать и невозможно, по крайне мере политически, они буду везде пытаться говорить, что это их усилиями достигнут тот или иной результат», — заявил он.

Чепа отметил, что Россия является инициатором переговоров по безопасности и то, что этот процесс начался, уже является определенной дипломатической победой. Кроме того, российская сторона сформировала структуру, так называемый скелет этих переговоров, и теперь на его основе будут образовываться различные инициативы.

В Москве, как подчеркнул депутат, уже заявляли, что будут жестко придерживаться основной канвы своих предложений по безопасности, и то, что с американской стороны последуют предложения, — абсолютно очевидно.

«Как они будут это трактовать — что это не уступки, это их победа — ну очевидно, если мы никогда не услышим от американцев, что они согласятся над своими какими-то ошибками, которые политически привели к краху и в Ливии, в Сирии, в Афганистане, во многих других странах. Мы это знаем прекрасно, но никогда не услышим такого признания от Соединенных Штатов Америки, поэтому мы готовы. Главное, чтобы было продвижение в решении этих вопросов», — добавил Чепа.

Прайс сделал свое заявление на брифинге, состоявшемся накануне. Среди прочего он добавил, что США последовательно заявляли о готовности вести диалог. И вели его с Россией, зная об «определенных элементах», которые абсолютно не соответствуют их ценностям и политике «Открытых дверей» НАТО. Он говорил об опубликованных 17 декабря 2021 года МИД РФ проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.

По его словам, США продолжат, как и прежде, вести всесторонние консультации с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на семинаре в понедельник заявил, что Вашингтон направит Москве на этой неделе письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности и будет ждать реакции властей РФ. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты поделятся документами с Россией на этой неделе и ожидает, что НАТО поступит так же.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 января после встречи с Блинкеном в Женеве, что Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом Рябков отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.