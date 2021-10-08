В ГД назвали неадекватным заявление о попытке Киева вернуть Крым военным путем

Заявление о возможности «возвращения» Крыма в состав Украины военным путем — это бред сумасшедшего. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что вернуть Крым можно посредством крупной региональной войны.

«Такие неадекватные заявления со стороны ряда чиновников Украины появляются периодически. Отобрать у России субъект федерации военным путем не может себе позволить даже ни одна мощная, сильная держава. <…> Это бред сумасшедшего, неадекватность в высказываниях», — сказал российский политик.

Накануне экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис указал на то, что развал РФ — это единственная возможность Украины получить Крым. По мнению бывшего руководителя Литвы, «Россия не успокоится» в своем стремлении «владеть территорией вплоть до всей Европы».

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов назвал следствием патологической русофобии высказывание экс-председателя Верховного совета Литвы.

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

При этом правящая партия «Слуга народа» президента Украины назвала 2030 год годом возвращения Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.