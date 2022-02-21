В ГД назвали нагнетанием предупреждение посольства США об «атаках» в РФ

США продолжают нагнетать ситуацию и своим предупреждением о якобы вероятности нападений на российской территории, которое сделало американское посольство в Москве, сеют панику и пытаются представить обстановку в России как напряженную и опасную. Такое мнение в понедельник, 21 февраля, «Известиям» выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий отметил, что посольство является дипломатическим представительством высшего уровня, и весьма странно, что американские дипломаты публикуют такие громкие заявления, достоверность которых основана на сообщениях СМИ.

«Оказывается, теперь неизвестные СМИ диктуют повестку, которой следует посольство США. Получается интересное взаимодействие, если учесть, что в данной ситуации под вопросом, уведомили ли американские коллеги о существовании таких угроз российских коллег», — добавил Белик.

Соответствующее заявление прозвучало 20 февраля. На официальном сайте диппредставительства США появилось предупреждение для американцев, находящихся в России, о возможных нападениях в местах массового скопления людей. В публикации подчеркивалось, что наибольшую опасность представляют крупные города, как Москва и Санкт-Петербург, а также районы вдоль границы России с Украиной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к посольству США с требованием объяснить информацию о небезопасной обстановке на территории России. При этом бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал «необычным» заявление американской стороны. По его словам, он не может припомнить подобных предупреждений.

Российский сенатор Андрей Климов отметил, что США следует извиниться и отозвать сотрудников своего посольства в Москве, которые причастны к распространению данных о якобы возможных «нападениях» в России. Однако, указал сенатор, у Штатов не хватит духу для таких действий.

Вместе с тем в комментариях к публикации в Twitter пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца американцы призвали уточнить источники озвученных ведомством сведений. В частности, пользователь Сети Хосе Дейнес отметил, что в настоящий момент «ожидает более точной и достоверной информации». Пользователь Марк Мерфи в свою очередь призвал посольство продумать планы эвакуации американцев, которые не требовали бы содействия властей США, и попросил объяснить ситуацию более подробно.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у российских границ.