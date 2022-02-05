В ГД назвали инфоударами по РФ статьи на тему «вторжения» на Украину

Публикации в западных СМИ по теме «вторжения» России на Украину — информационные удары по РФ, способствующие развитию нестабильности в регионе и нагнетанию истерии. Об этом 5 февраля заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины. В статье приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы «странной смесью из спекуляций и слухов».

Публикация Bild появилась после ночной публикации агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» РФ на Украину. Агентство признало публикацию ошибочной и заверило, что разберется в причинах.

«Сегодня, когда информация распространяется со скоростью света, роль снаряда выполняют заявления СМИ. Сначала — провокация со стороны Блумберг, теперь — сочинение на вольную тему от Bild», — цитирует парламентария «РИА Новости».

По мнению Белика, такие абсурдные информационные удары создают нестабильную ситуацию в мире, «нагнетают панику, способствуют истерии». При этом западной прессе повод не нужен, так как «они сами всё придумают, прокомментируют и распространят».

Он также подчеркнул, что крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild, как бульварное издание, гонится за сенсациями. По словам Белика, хочется задать вопрос, за кого редакция держит читателей, если публикует «откровенный бред».

Ранее в субботу первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что публикации газеты Bild и агентства Bloomberg — провокации, направленные на российскую реакцию для последующего обвинения Москвы в агрессии. Публикации подобного рода несут высокие риски к провокациям в регионе, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что спекуляции о «вторжении» России на Украину — это «преступление против планеты и демократии». Демократия сейчас подвергается колоссальному испытанию, добавила дипломат.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.