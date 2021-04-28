В ГД назвали информационной войной обвинения во взрывах в Болгарии

Заявления Болгарии о том, что к взрывам на военных складах причастны граждане России, — это акт информационной войны. Об этом в среду, 28 апреля, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, после заявлений Чехии о причастности граждан РФ к взрывам в 2014 году некоторые страны подумали: «так мы же можем свалить всё на русских, это же прошло один раз, так пройдет еще». Депутат подчеркнула, что у граждан впоследствии от таких новостей остается некий осадок, в чем и заключается суть информационной войны.

«Это всегда опасно, фейковые новости, информационная война. <...> Нужно создать такую атмосферу агрессии России, что ей нужной обязательно все склады всех стран Европы взрывать. Я считаю, что да (это часть информационной войны. — Ред.), причем бездоказательной», — сказала Журова.

По ее мнению, Россия должна официально реагировать теми способами, которые есть у МИДа, а не через СМИ.

Кроме того, депутат предположила, что к таким странам, как Чехия и Болгария, применяют определенные инструменты воздействия, вследствие чего власти этих государств начинают делать подобные заявления в адрес России, хотя раньше эти страны считались в Москве дружественными. При этом Журова указала на то, что на кулуарном уровне все «остаются друзьями».

«Как только камера выключается, люди говорят совершенно другие вещи. <…> Эти двойные стандарты возмущают до глубины души. Это всегда обескураживает, и ты понимаешь, что люди-то так не считают, их просто то ли пугают, то ли они выслуживаются каким-то образом, но зачастую это не бывает их искренним мнением», — рассказала она.

Ранее в этот день стало известно, что в Болгарии шестерых россиян подозревают в причастности к взрывам на военных складах. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева.

В прокуратуре республики заявили, что за последние 10 лет в стране был зафиксирован ряд случаев взрывов на складах и производственных объектах заводов, на которых обезвреживали взрывчатые вещества, производили оружие и боеприпасы. В четырех из этих дел были обнаружены сходства.

При этом уточнялось, что на некоторых складах хранилось оружие, предназначенное для Грузии и Украины. В ведомстве подчеркнули, что ни в одном из четырех случаев не было обнаружено конкретной технической неисправности или другой причины возгорания.

Также в прокуратуре заявили, что компания EMKO, чья продукция была уничтожена в результате происшествий, принадлежала Гебреву и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики. В то же время никаких конкретных доказательств в причастности граждан РФ к произошедшему и оснований для обвинений в покушении приведено не было.

25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что спецслужбы республики установили связь между Гебревым и взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, обвинения в причастности россиян к которым стали причиной разлада в отношениях Москвы и Праги.

Тогда же он подчеркнул, что в отчете разведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву. Он обратил внимание и на то, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не сообщала о неких «русских агентах». Земан не исключил вероятности того, что ситуация вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице может быть игрой спецслужб.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия объявила о решении выслать 18 российских дипломатов.

Россия в ответ спустя день объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения в Москве категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи. Также о высылке сотрудников посольств России в качестве меры солидарности с Чехией объявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия. В свою очередь, МИД России объявил персонами нон грата семерых дипломатов этих стран.