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В ГД назвали идиотизмом призыв украинского дипломата о захвате Крыма

12 декабря 2020, 01:35  •  75 • Политика
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет 11 декабря счел «сказочным идиотизмом» предложение украинского дипломата захватить силой Крым.
Ранее в пятницу бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова.
«Всё это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и прежде всего для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство», — цитирует Шеремета «РИА Новости».
В этот же день стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) завершил предварительную экспертизу ситуации на Украине и намерен начать расследование. Эксперты выделили три кластера преступлений: совершенные во время боевых действий, во время задержаний и в Крыму.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев результаты голосования не признает.

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