Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

В ГД назвали главный сигнал Западу с пресс-конференции Путина

23 декабря 2021, 20:35  •  81 • Политика
Главный сигнал Западу, который был озвучен в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что именно Североатлантический альянс должен дать России гарантии безопасности. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должно дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Запад теперь должен дать России гарантии безопасности, причем закрепленные юридически. Также он отметил, что Москва рассчитывает на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве.
«Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США», — добавил Слуцкий.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», рассказал о том, что переговоры представителей президента России и американского лидера Джо Байдена по вопросам безопасности могут пройти в январе.
Российский лидер в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Москва дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Дальнейшие действия РФ будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.
По его словам, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что Североатлантический альянс не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.
21 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.
В тот же день в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



81
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 06:35
Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили...
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
19 декабря 2021, 17:25
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жестоко"
19 декабря 2021, 01:40
Украину готовят к нападению на Приднестровье
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.