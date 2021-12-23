В ГД назвали главный сигнал Западу с пресс-конференции Путина

Главный сигнал Западу, который был озвучен в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что именно Североатлантический альянс должен дать России гарантии безопасности. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вновь были посланы весьма четкие сигналы нашим западным партнерам. Самый главный из них — именно НАТО должно дать гарантии безопасности России. Это не российские ракеты размещаются вдоль американских границ, это страны альянса стоят на пороге нашего дома со своими вооружениями. И не Вашингтону с Брюсселем выдвигать теперь условия», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Запад теперь должен дать России гарантии безопасности, причем закрепленные юридически. Также он отметил, что Москва рассчитывает на конструктивные переговоры, которые должны начаться в начале года в Женеве.

«Со свой стороны готовы к межпарламентскому взаимодействию, в том числе по этой проблематике, но мяч здесь также на стороне наших коллег в США», — добавил Слуцкий.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», рассказал о том, что переговоры представителей президента России и американского лидера Джо Байдена по вопросам безопасности могут пройти в январе.

Российский лидер в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Москва дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Дальнейшие действия РФ будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

По его словам, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что Североатлантический альянс не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

21 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

В тот же день в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.