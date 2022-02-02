В ГД назвали фирменным стилем заявление Псаки о «применении» РФ химоружия

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в среду, 2 февраля, в беседе с «Известиями» заявил, что ложь, инсинуации и использование непроверенных данных давно стали визитной карточкой пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Так парламентарий прокомментировал слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, который отметил, что высказывание Псаки о якобы имевшем место использовании Москвой химического оружия являются лживыми и направлены на демонизацию России.

Высокопоставленный дипломат ранее в этот же день отметил, что Соединенные Штаты не смогли подкрепить ни одним правдоподобным доказательством свои фантазии, «построенные на откровенном вранье».

Белик указал, что заявления пресс-секретаря Белого дома схожи с эффектом хлопушки, то есть создают много шума из ничего в попытке привлечь внимание.

«Профессиональная нечистоплотность Псаки уже стала притчей во языцех: Джейн готова с невозмутимым лицом сделать любое, даже самое абсурдное заявление в угоду задачам, которые ставят перед собой США», — уверен он.

Выдвигать конспирологические версии Псаки, по его мнению, может «у себя на кухне в кругу друзей», а не выступая с заявлениями на международном уровне.

«Безосновательно и не имея аргументов говорить такие вещи в адрес другой страны, обвинять Россию в использовании химоружия, в агрессии и захвате, продолжать спекуляции и провокации — ну что же, сейчас это «фирменный стиль» американской политики», — заключил депутат.

Накануне Псаки назвала Москву «лисой, которая кричит с крыши курятника о страхе перед курами». По ее словам, РФ является агрессором, а НАТО — оборонительным альянсом, поэтому призвала не говорить о взаимной деэскалации.

Таким образом, представитель Белого дома повторила аллегорию, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал Россию лисой, говорящей, что ей пришлось напасть на курятник, потому что его обитатели представляют угрозу.

Кроме того Псаки заявила, что Россия якобы применяла химическое оружие и «вторгалась» во многие страны за последние несколько лет.

Западные политики и представители СМИ на протяжении последнего времени продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, в конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ, отметил дипломат. Он уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений.