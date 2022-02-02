Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

В ГД назвали деструктивным шагом переброску сил США в Восточную Европу

02 февраля 2022, 20:55  •  110 • Политика
Переброска контингентов США в Восточную Европу — деструктивный шаг, который может подорвать переговорный процесс по гарантиям безопасности и подтолкнуть Москву к жесткому ответу. Об этом 2 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Если это не информационный шум и не вброс для внутреннего потребления, то это абсолютно деструктивный шаг. Он не только осложняет ситуацию на Украине и выставляет НАТО и США как лидера этого блока в качестве агрессивной силы. Эти действия можно квалифицировать как попытку взломать и без того хрупкий переговорный процесс по вопросу обеспечения гарантий безопасности», — сказал Новиков в беседе с «Интерфаксом».
Он подчеркнул, что из-за таких действий отношения Москвы и Запада только ухудшатся, а переброска сил США в Восточную Европу подтолкнет Москву к ответным комплексным мерам.
2 февраля о предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
1 февраля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.
17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


110
Источник
Похожие новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепалки"
02 февраля 2022, 06:55
Какое действие ВСУ приведёт к полному разрыву Минских соглашений: Эксперты назвали "казус белли"
02 февраля 2022, 09:15
"Европа, ты одурела!": Косачев одним скриншотом оценил встречу Зеленского и Джонсона
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможн...
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской гр...
02 февраля 2022, 01:40
В Совбезе ООН устроили провокацию. Небензя дал пояснения после "острейшей перепа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
27 января 2022, 06:50
Госдеп США перешёл на открытый шантаж России
30 января 2022, 03:05
Как готовили покушение на Владимира Путина
31 января 2022, 13:30
"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.