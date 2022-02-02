В ГД назвали деструктивным шагом переброску сил США в Восточную Европу

Переброска контингентов США в Восточную Европу — деструктивный шаг, который может подорвать переговорный процесс по гарантиям безопасности и подтолкнуть Москву к жесткому ответу. Об этом 2 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если это не информационный шум и не вброс для внутреннего потребления, то это абсолютно деструктивный шаг. Он не только осложняет ситуацию на Украине и выставляет НАТО и США как лидера этого блока в качестве агрессивной силы. Эти действия можно квалифицировать как попытку взломать и без того хрупкий переговорный процесс по вопросу обеспечения гарантий безопасности», — сказал Новиков в беседе с «Интерфаксом».

Он подчеркнул, что из-за таких действий отношения Москвы и Запада только ухудшатся, а переброска сил США в Восточную Европу подтолкнет Москву к ответным комплексным мерам.

2 февраля о предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

1 февраля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.