В ГД назвали блефом «сведения» иностранных разведок о «вторжении» РФ на Украину

Якобы точные сведения иностранных разведок о «вторжении» России на Украину — это бред и блеф, который говорит о несостоятельности внешней политики стран НАТО на Украине. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Точные сведения американской, британской разведок — всё это бред, блеф. И говорит о несостоятельности внешней политики, которую страны НАТО разыгрывают на Украине. Руководители стран, политики, журналисты говорят всё что угодно и не отвечают за свои слова. Вот это обидно. И эта истерия «Россия — агрессор», и выставление белого в виде черного, и соглашательство всех с этим. <…> Никто не пытается задуматься и сделать оценок действиям. Миру пришло время задуматься, кого они слушают и что это за ерунда», — подчеркнул он.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что заявления о датах якобы вторжения России и паника, которая из-за них происходит, работают против украинской стороны. По его словам, подобное напряжение может продлиться долго. При этом украинский лидер добавил, что Украине нельзя на него поддаваться. Зеленский также обратил внимание на то, что Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, так как процесс вступления в альянс затягивается.

Газета Politico со ссылкой на мнения аналитиков спрогнозировала новую дату «вторжения» — 20 февраля, когда Россия завершает свои учения с Белоруссией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикацию очередным фейком.

До этого, 5 февраля, в британской газете The Sun появилась публикация о том, что «по данным американской разведки, Россия готова в любой момент вторгнуться на Украину, нанеся мощный ракетный удар и направив 200 тыс. военнослужащих». Кроме того, издание заверяло, что нападение должно было произойти в ночь на 16 февраля. Позднее статья была отредактирована. Отмечалось, что ночь прошла спокойно и вторжения не было.

16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американским и британским СМИ предоставить график всех «нападений» России на Украину в этом году, чтобы спланировать свой отпуск.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планов по вторжению в соседнюю страну.

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».