В ГД назвали безответственным доклад ЕП о непризнании итогов выборов в России

Утверждение Европарламентом (ЕП) доклада, содержащего призыв к властям Евросоюза (ЕС) ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением. Об этом в четверг, 16 сентября, заявила член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Елена Панина.

«Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако всё это — не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент», — приводят «РИА Новости» слова Паниной.

По ее словам, факт утверждения данного доклада накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса.

«Мы видим, что российские выборы заранее пытаются дискредитировать, заранее пытаются поставить под сомнение их результаты, пытаются повлиять на мнение избирателей. На Западе такие вещи пафосно называют атакой на демократию, и в случае с резолюцией Европарламента мы имеем дело именно с таким прецедентом», — заключила Панина.

Ранее в этот день Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза об ужесточении политики в отношении РФ. В документе указывается, в частности, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, утверждение данного доклада вызывает сожаление. По его словам, скидку можно сделать на рекомендательный характер документа.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что Россия перестала обращать внимание на доклады, которые принимаются против нее на Западе. По его словам, стратегия ЕС по сдерживанию России нацелена на «оболванивание обывателя».

25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.