Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Главная / Политика

В ГД назвали безответственным доклад ЕП о непризнании итогов выборов в России

16 сентября 2021, 16:05  •  76 • Политика
Утверждение Европарламентом (ЕП) доклада, содержащего призыв к властям Евросоюза (ЕС) ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением. Об этом в четверг, 16 сентября, заявила член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Елена Панина.
«Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако всё это — не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент», — приводят «РИА Новости» слова Паниной.
По ее словам, факт утверждения данного доклада накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса.
«Мы видим, что российские выборы заранее пытаются дискредитировать, заранее пытаются поставить под сомнение их результаты, пытаются повлиять на мнение избирателей. На Западе такие вещи пафосно называют атакой на демократию, и в случае с резолюцией Европарламента мы имеем дело именно с таким прецедентом», — заключила Панина.
Ранее в этот день Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза об ужесточении политики в отношении РФ. В документе указывается, в частности, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, утверждение данного доклада вызывает сожаление. По его словам, скидку можно сделать на рекомендательный характер документа.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что Россия перестала обращать внимание на доклады, которые принимаются против нее на Западе. По его словам, стратегия ЕС по сдерживанию России нацелена на «оболванивание обывателя».
25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом состояние отношений между Россией и ЕС плачевным. По его словам, Москва готова к диалогу с Брюсселем, но на равных условиях.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





76
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 10:35
Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 14:20
Ради встречи в ООН Зеленский готов уничтожить Луганск
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
12 сентября 2021, 08:30
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
11 сентября 2021, 18:45
"Распилить" триллионы, захватить мир. Как спецслужбы США осуществили теракты 11 сентября
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
12 сентября 2021, 05:45
Украину ещё заставят платить за "Северный поток - 2" - немецкие читатели Die Zeit
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.