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В ГД назвали бессмысленными санкции Киева против участников выборов в Крыму

06 октября 2021, 19:15  •  70 • Политика
Введение Украиной новых санкций в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму — это бессмысленный шаг, эффект от которого будет нулевым. Об этом в среду, 6 октября, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Шаг абсолютно бессмысленный. В 2014 году крымчане на всенародном референдуме в полном соответствии с международным правом приняли решение о воссоединении с Россией. <…> Естественно, что парламентские выборы на территории всех регионов проводятся по законам РФ. И никакие санкции этого не изменят», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам российского политика, эффект от подобных решений с точки зрения результата нулевой. Слуцкий предположил, что это очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского поднять свой падающий рейтинг.
Накануне Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В соответствующем указе Зеленского содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий России и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Ранее, 20 сентября, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов, предварительно составив список причастных к голосованию, как из числа официальных представителей России, так и среди украинских граждан. Результаты выборов Киев признавать отказался.
17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Киеве считают, что на этих территориях Россия якобы не имеет права проводить выборы.
По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, решение о санкциях комично, а действия украинских властей говорят о том, что страна «окончательно наложила на себя штамп обиженного на весь мир». Бобков подчеркнул, что решения Киева никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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