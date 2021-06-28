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В ГД назвали абсурдом требование Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице

28 июня 2021, 20:00  •  134 • Политика
Требование Чехии о компенсации Россией ущерба за взрывы на складе боеприпасов в Врбетице — это абсурд, РФ даже не должна на это реагировать. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мало ли кто что требует. <…> Абсурд. Ни на какие инсинуации, естественно, даже можно не отвечать, потому что это все глупости. Пусть [сами] разбираются со своей бесхозяйственностью: как это у них там и что могло произойти», — сказал он.
Депутат подчеркнул, Россия не имеет к взрывам никакого отношения и ни с одним из обвинений не согласна. Кроме того, Чепа напомнил, что в самой Чехи все еще идет дискуссия касательно происшествия, поскольку единой точки зрения нет.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале также отметил абсурдность требований Чехии.
«Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», — написал он.
Кроме того, политик указал на то, что упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования.
Ранее в этот день стало известно, что Чехия потребовала от России компенсации ущерба на сумму €25,5 млн в связи со взрывами на складах в Врбетице. Указывалось, что замминистра иностранных дел Мартин Смолек передал послу РФ в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой он заявил о международно-правовой ответственности России за ее причастность к взрыву склада боеприпасов.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. В результате последовавших дипломатических мер численной дипмиссий была значительно сокращена, но приведена в паритет.
Обвинения в причастности к инцидентам во Врбетице в Москве категорически отвергли. Захарова указывала, что отказ Праги публиковать отчет о случившемся — явное доказательство лжи. Кроме того, 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие».
Спустя некоторое время Чехия вместе с США оказалась в списке недружественных России стран.
27 июня президент Чехии Милош Земан отметил важность рассматривать несколько причин взрывов боеприпасов в 2014 году, чтобы точно установить правду. В свою очередь, чешский премьер Андрей Бабиш указал, что следствие будет рассматривать только одну версию, а позицию Земана политик назвал вредной для Чехии.
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