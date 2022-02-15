В ГД на фоне ситуации на Украине напомнили о главных приоритетах России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 15 февраля, напомнил, что Россия не собирается ни вторгаться, ни нападать, ни проявлять агрессию по отношению к Украине.

Вокруг Украины складываются непростые обстоятельства, а США проводят политику, направленную на усугубление сложившейся ситуации и повышение градуса напряжения, отметил парламентарий. Он добавил, что к голословным обвинениям и провокациям в адрес Москвы теперь еще и добавился заход американской подлодки в российские территориальные воды.

«К слову, нарушение российских границ военными самолетами и кораблями стран НАТО фиксировалось и ранее. Таким образом Штаты как бы стараются оценить, насколько далеко они могут зайти со своими провокациями. Напряжение нарастает с каждым днем, а в момент адекватного ответа с нашей стороны на подобные действия Россию хотят обвинить в обострении конфликта», — подчеркнул он в беседе с «Известиями»

Белик указал, что на Западе, к сожалению, плохо знакомы с международным правом и продолжают вести политику, движимую желанием втянуть Россию в разворачиваемый ими конфликт. Именно поэтому на Украине «разыгрывают спектакль», накачивая ее вооружениями и запугивая мнимой российской агрессией.

«Для России же государственная безопасность и защита граждан всегда остаются главными приоритетами, и мы не позволим на это посягать», — заключил он.

Ранее в этот же день постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не будет предпринимать действий по Украине, если ее «на это не спровоцируют». Он призвал не удивляться ответному удару российской стороны, если где-либо, в том числе и в Донбассе, начнут убивать граждан России.

Вместе с тем Чижов отметил, что численность сил РФ на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях «Запад-21» в сентябре прошлого года, но тогда «никто не сказал и слова». Представитель России при Евросоюзе в очередной раз опроверг опасения Запада по поводу якобы готовящегося российского вторжения в соседнюю страну.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет никаких причин для вторжения на Украину.

В ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. При этом некоторые западные издания со ссылкой на источники даже называли точные даты «нападения» России. Так, по данным газеты Politico, РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля.

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине вместо принуждения Киева к выполнению Минских соглашений.

Кроме того, по завершении учений российские военные 15 февраля начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.